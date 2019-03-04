Тело солиста The Prodigy нашли в его доме

/ Культура
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Вокалист Кит Флинт умер на 50-м году жизни в английском графстве Эссекс.

В местной полиции сообщили, что причина его смерти считается естественной и не рассматривается в качестве подозрительной, передает Daily Star.

Лиам Хоулетт, который сформировал группу в 1990 году, заявил, что смерть Флинта была самоубийством. «Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных, — написал он в Instagram. — Я шокирован, чертовски зол, растерян и сердце разбито».

Кит Флинт пришел в группу в качестве танцора, но затем стал вокалистом и фактически лицом The Prodigy. Музыканты имеют множество наград, в том числе BRIT Awards, MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards. Группа дважды была номинирована на премию «Грэмми». В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.

 
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Тэги: The Prodigy новости Британии Персона: Кит Флинт Лиам Хоулетт

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