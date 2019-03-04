Тело солиста The Prodigy нашли в его доме

Вокалист Кит Флинт умер на 50-м году жизни в английском графстве Эссекс.

В местной полиции сообщили, что причина его смерти считается естественной и не рассматривается в качестве подозрительной, передает Daily Star .

Лиам Хоулетт, который сформировал группу в 1990 году, заявил, что смерть Флинта была самоубийством. «Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных, — написал он в Instagram. — Я шокирован, чертовски зол, растерян и сердце разбито».