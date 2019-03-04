Тело солиста The Prodigy нашли в его доме
Вокалист Кит Флинт умер на 50-м году жизни в английском графстве Эссекс.
В местной полиции сообщили, что причина его смерти считается естественной и не рассматривается в качестве подозрительной, передает
Лиам Хоулетт, который сформировал группу в 1990 году, заявил, что смерть Флинта была самоубийством. «Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных, —
|Кит Флинт пришел в группу в качестве танцора, но затем стал вокалистом и фактически лицом The Prodigy. Музыканты имеют множество наград, в том числе BRIT Awards, MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards. Группа дважды была номинирована на премию «Грэмми». В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.