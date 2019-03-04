Благотворительные соревнования по горным лыжам Сharity MasterCup пройдут 10 марта в «Силичах»

10 марта в горнолыжном центре «Силичи» впервые в Беларуси пройдут благотворительные соревнования среди представителей бизнеса Сharity MasterCup.

Ожидается, что на горнолыжной трассе встретятся около 100 бизнесменов, руководителей и владельцев бизнеса. Они померяются силами в дисциплине слалом Бонне — данный вид позволяет участвовать в соревнованиях любителям горных лыж без спортивного опыта.

Результаты будут оценены по сумме двух попыток, а победители получат призы от партнеров мероприятия. Вступительный благотворительный взнос составит 200 рублей.

Собранные средства планируется направить на строительство инклюзивной детской площадки и сенсорного парка на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Сюда в отделение дневного пребывания ежедневно приходят дети с особенностями развития.

На территории центра нет детской площадки. Инклюзивное пространство позволит разнообразить жизнь посетителей центра. Площадка будет открытой для всех детей, в том числе и жителей ближайших домов.

На реализацию проекта необходимо собрать 10 тысяч долларов.