Водитель «Лексуса» устроила ДТП с участием четырех авто в Лиде
Авария случилась утром 4 марта по ул. Ленинской на участке рядом с райисполкомом.
Как пояснила корреспонденту
В лидской ГАИ виновницей аварии назвали водителя «Лексуса», уроженку Вороновского района 1991 года рождения, которая живет в Шотландии. В Беларусь она приехала к бабушке, чтобы отметить свой день рождения. По словам женщины, она отвлеклась от управления, не смогла вовремя затормозить и влетела в «Форд». Известно, что она никогда не имела водительского удостоверения.
Виновницу аварии госпитализировали в местную райбольницу.