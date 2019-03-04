Водитель «Лексуса» устроила ДТП с участием четырех авто в Лиде

Авария случилась утром 4 марта по ул. Ленинской на участке рядом с райисполкомом.

Фото: pvlida.by

Как пояснила корреспонденту pvlida.by водитель «Опеля», когда она подъезжала к светофору, расположенному перед перекрестком улиц Ленинская и Советская, горел зеленый свет. Но так как впереди уже стояли другие автомобили, она притормозила перед пешеходным переходом, чтобы не заезжать на него и не создавать препятствий, в случае если кто-то решит перейти дорогу. За «Опелем» остановились еще «Хёндэ» и «Форд».

В лидской ГАИ виновницей аварии назвали водителя «Лексуса», уроженку Вороновского района 1991 года рождения, которая живет в Шотландии. В Беларусь она приехала к бабушке, чтобы отметить свой день рождения. По словам женщины, она отвлеклась от управления, не смогла вовремя затормозить и влетела в «Форд». Известно, что она никогда не имела водительского удостоверения.

Виновницу аварии госпитализировали в местную райбольницу.