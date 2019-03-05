Лукашенко об отношениях с Россией: принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, но только на равных условиях для граждан и субъектов хозяйствования.

Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу участия Беларуси в интеграционных структурах.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что руководство России выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.