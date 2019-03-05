Кочанова предложила Романчуку работу в убыточных колхозах

/ Экономика
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Оппозиционного экономиста пригласили в Администрацию президента и показали список четырех колхозов в Минской области.

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Во время недавнего «Большого разговора» у Александра Лукашенко Романчук критиковал экономическую модель, построенную в Беларуси. Глава государства в ответ предложил: «Просто надо дать Ярославу убыточный колхоз, послать его в колхоз, чтобы он заземлился… Таких теоретиков нужно через землю пропустить».

Казалось, что это шутка. Однако в понедельник Ярослава Романчука пригласили в Администрацию президента. Речь шла об озвученном им скандальном деле сноса в Минске зданий частной компании. Среди прочего экономисту показали список из четырех колхозов, передает Еuroradio.

«Это была такая шутка, которая на самом деле оказалась не шуткой, — сказал Романчук. — Когда поднимались к кабинету Натальи Кочановой, я посмотрел какую-то табличку, там были четыре названия убыточных колхозов, которые Администрация президента собиралась предложить мне в качестве реализации предложения президента… Потом Наталья Ивановна это озвучила. Я сказал, что лучше приглашу в Беларусь 10 ведущих экономистов мира, чтобы они поделились своими идеями».

Таким образом, Ярослав Романчук на предложение не согласился, только посмеялся, что в Администрации президента шутку Лукашенко восприняли всерьез.

Сюжет: Большой разговор с президентом
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Тэги: Большой разговор-2019 экономист убыточные колхозы Персона: Ярослав Романчук Александр Лукашенко Наталья Кочанова

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