БАТЭ подписал контракт с мясным брендом Cabandos агрохолдинга «Серволюкс»

О подписании партнерского соглашения с мясным брендом Cabandos агрохолдинга «Серволюкс» сообщил 1 марта футбольный клуб БАТЭ (Борисов).

«Перед каждым матчем на «Борисов-Арене» зрителей ждут развлекательное шоу, конкурсы, акции, дегустации и специально установленные фудкорты. К тому же билеты на домашние поединки подопечных Алексея Баги можно выиграть в пабликах Cabandos — в «ВКонтакте» и Facebook», — отмечается в релизе.

Пробным шаром было сотрудничество клуба и бренда на матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал» (Лондон) в феврале этого года, сообщил БелаПАН специалист по маркетингу «Серволюкса» Артем Кургей. По его словам, болельщики съели более двух километров колбасок Cabandos.

Соглашение с БАТЭ рассчитано на сезон-2019. Стороны будут сотрудничать на домашних матчах борисовского клуба в чемпионате и Кубке Беларуси. На игры в еврокубках планируется подписать дополнительное соглашение.

«Мы всегда присутствовали на спортивной территории и сейчас рассматривали несколько вариантов развития. БАТЭ — 15-кратный чемпион страны, успешен на евроарене, и это сыграло главную роль. Рассчитываем, что посещаемость матчей внутренних турниров будет сопоставима с аудиторией в еврокубках, чтобы получать хорошую отдачу», — заявил Кургей.

Cabandos второй год присутствовал на домашних матчах хоккейного клуба «Динамо» (Минск). Будет ли продлен контракт, учитывая провальное выступление клуба в Континентальной хоккейной лиге и, как следствие, падение посещаемости, пока неизвестно.

«Мы хотим получить информацию от клуба с точки зрения эффективности — он сам проводит аудит, анализ и высылает результаты. Поэтому, наверное, только к следующему сезону станет ясно, продолжится ли сотрудничество», — сказал представитель «Серволюкса».

Холдинг является крупнейшим оператором и производителем на агропромышленном рынке страны. В 2018 году его акционером стал Европейский банк реконструкции и развития.