С 2020 года зарплаты бюджетников будут рассчитываться по новой тарифной сетке

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С 1 января 2020 года тарифная ставка первого разряда будет заменена на базовую ставку — 180 рублей. Постановление Совета министров «Об оплате труда работников бюджетных организаций» опубликовано 5 марта на Национальном правовом портале.

К документу прилагается новая тарифная сетка — 18-разрядная вместо нынешней 27-разрядной, по которой будут рассчитываться заработные платы бюджетников.

Постановление принято во исполнение указа президента «Об оплате труда работников бюджетных организаций» от 18 января текущего года. Он установил равномерную дифференциацию тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения новой тарифной сетки с разницей между коэффициентами не менее 6%, а также применение базовой ставки.
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Тэги: зарплата бюджетники

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