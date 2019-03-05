Найдено тело жителя Пинска, пропавшего без вести в конце декабря

В Пинском районе в Днепровско-Бугском канале обнаружено тело пропавшего без вести местного жителя.

Днем 4 марта на Пинскую спасательную станцию поступила информация, что около деревни Дубое недалеко от паромной переправы в трех метрах от берега обнаружено тело.

Прибывшие сотрудники спасательной станции достали из воды тело мужчины и передали его сотрудникам милиции.

Установлено, что погибший — 45-летний житель Пинска, который пропал 30 декабря 2018 года. С тех пор велись его поиски.