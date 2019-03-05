Найдено тело жителя Пинска, пропавшего без вести в конце декабря

/ Общество
Просмотров: 408

В Пинском районе в Днепровско-Бугском канале обнаружено тело пропавшего без вести местного жителя.

Днем 4 марта на Пинскую спасательную станцию поступила информация, что около деревни Дубое недалеко от паромной переправы в трех метрах от берега обнаружено тело.

Прибывшие сотрудники спасательной станции достали из воды тело мужчины и передали его сотрудникам милиции.

Установлено, что погибший — 45-летний житель Пинска, который пропал 30 декабря 2018 года. С тех пор велись его поиски.

Тело погибшего опознала его супруга, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал без вести найдено тело Город: Пинск

Другие материалы на эту тему:

Потерялся человек — «Ангел» спешит на помощь

Потерялся человек — «Ангел» спешит на помощь

Пропавшего 15 лет назад минчанина нашли в Израиле

Пропавшего 15 лет назад минчанина нашли в Израиле

Сыщики не пустили замуж за цыгана 14-летнюю минчанку

Сыщики не пустили замуж за цыгана 14-летнюю минчанку

Дети убегают и из благополучных семей

Дети убегают и из благополучных семей