«Зеленую книгу» выпустят в минский прокат еще раз — на белорусском языке

Получивший три премии «Оскар» американский фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли перевели на белорусский язык. Первые показы состоятся 8 марта.

Как отметила региональный менеджер компании-правообладателя Алина Малахова, «сделать озвучание картины на белорусском языке мы решили внезапно, как только узнали о том, что лента награждена главным призом «Оскара».

Белорусский дубляж лучшего фильма 2018 года сделали на киностудии «Беларусьфильм». Главных героев озвучили актеры ТЮЗа Игорь Сидорчик и Людмила Осмоловская, а также актер и режиссер Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Олег Винярский.

Фильм будет идти в прокате около месяца.

В широкий белорусский прокат «Зеленая книга» в русском дубляже и в оригинале с субтитрами вышла 24 января.