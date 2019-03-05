Под Каменцем «Ауди» влетело в остановку – есть пострадавшие

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Два человека пострадали в ДТП в Каменецком районе, которое произошло 4 марта около 17:40.

Как сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний водитель «Ауди А6» на 33-м километре автодороги Р-98 на закруглении дороги не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет, а затем врезался в остановку общественного транспорта «Тересины».

В результате находившиеся в «Ауди» два пассажира (34-летние мужчины) получили травмы и госпитализированы в Каменецкую центральную районную больницу. Водитель не пострадал. Он и его пассажиры — жители города Высокое.
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Тэги: ДТП Город: Каменец

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