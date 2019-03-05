Макей рассказал, почему не подписывается визовое соглашение с ЕС

Беларусь готова подписать приоритеты партнерства и соглашения об упрощении визовых процедур и реадмиссии с ЕС хоть завтра.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей 5 марта по итогам совещания у президента по вопросу участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Комментарий Макея журналистам был показан в эфире новостей телеканала ОНТ.

«Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра, — сказал Макей. — Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции отдельных стран, вернее сказать, уже одной страны, Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза».

По словам Макея, Беларусь видит возможность скорого завершения работы над этими документами. «Но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к подписанию этих документов», — сказал глава МИД.

Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. 26 января глава представительства ЕС Андреа Викторин сказала журналистам, что стороны продолжают работу.

«У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — отметила она.