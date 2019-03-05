Белорусские компании не занимаются лизингом в России из-за высоких рисков

Белорусские компании не предоставляют белорусскую технику в лизинг российским потребителям из-за высоких рисков, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров.

Во время конференции 5 марта, организованной в рамках визита представителей российских лизинговых организаций в Минск, депутат российской Госдумы Евгений Шулепов поинтересовался у представителя Нацбанка Беларуси, почему белорусские компании не занимаются лизингом на территории России.

Такая деятельность является весьма рискованной, так как белорусские лизинговые компании не ощущают защиты своих интересов на территории России, отметил Набздоров.

«Условно говоря, белорусская компания предоставляет технику в лизинг российскому фермеру и тот перестал уплачивать лизинговые платежи. Нужно предмет лизинга забрать, и здесь начинается работа российской судебной системы. Суд принимает решение забрать предмет лизинга, а имущество не найти, судебные исполнители прячутся. Кто в таких условиях будет заниматься лизингом?» — задал риторический вопрос представитель Нацбанка.

В связи с тем, добавил он, что такие риски существуют, ни белорусские, ни российские компании практически не занимаются экспортным лизингом.

По мнению Набздорова, чтобы российские покупатели все-таки могли получать белорусскую технику в лизинг, им стоит пытаться заключать такие сделки не через белорусские, а через российские лизинговые компании.

«Мы предлагаем российским лизинговым компаниям, которые знают своих лизингополучателей, покупать у нас имущество и передавать его в лизинг своим клиентам», — сказал он.