Под Минском задержали россиянина, скрывавшегося с малолетней дочерью

Похоже, ситуация с пропажей 40-летнего россиянина и его малолетней дочери может завершиться хэппи-эндом.

Белорусские правоохранители смогли задержать российского гражданина Олега Гершмана, который более полугода назад в нарушении вердикта суда забрал своего ребенка (суд определил, что девочка должна остаться с матерью) и исчез.

В последнее время мужчина проживал в агрогородке Сенница, где и был взят под стражу.

Как отметили в милиции, уже в скором времени мама и ребенок смогут увидеть друг друга.