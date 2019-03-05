Под Минском задержали россиянина, скрывавшегося с малолетней дочерью

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Похоже, ситуация с пропажей 40-летнего россиянина и его малолетней дочери может завершиться хэппи-эндом.

Белорусские правоохранители смогли задержать российского гражданина Олега Гершмана, который более полугода назад в нарушении вердикта суда забрал своего ребенка (суд определил, что девочка должна остаться с матерью) и исчез.

В последнее время мужчина проживал в агрогородке Сенница, где и был взят под стражу.

Как отметили в милиции, уже в скором времени мама и ребенок смогут увидеть друг друга.
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Тэги: розыск Город: Минск

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