Видеофакт. «Аякс» и «Тоттенхэм» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В двух ответных матчах победили гостевые команды: дортмундскую «Боруссию» прошел лондонский «Тоттенхэм», а мадридский «Реал» амстердамский «Аякс».

Немцы пропустили единственный гол в начале второго тайма: на 48-й минуте Сиссоко отдал пас на Кейна, который пробил мимо голкипера. Гол форварда зафиксировал победу лондонцев со счетом 1:0 в матче и 4:0 по итогам двух поединков.

В параллельном матче «Аякс» разгромил триумфатора Лиги чемпионов в трех предыдущих сезонах со счетом 4:1. На 8-й минуте у гостей отличился Зийех, на 19-й — Нерес, на 63-й — Тадич. На 71-й Асенсио отставание сократил, но на 73-й Шене установил окончательный счет.
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Тэги: ФК Аякс ФК Тоттенхэм Лига чемпионов ФК Реал Город: Мадрид

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