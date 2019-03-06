Гродненчанка выпала с балкона своей квартиры

Инцидент произошел в жилом доме по улице Гагарина.

Фото: uvd.grodno.by

По сообщению областного УВД, 34-летняя жительница Гродно находилась по месту жительства с супругом. Наклонившись возле парапета, она не удержалась и упала на козырек балкона первого этажа, откуда скатилась на землю, ударившись о камни декора, которыми огорожен газон для цветов. С травмой спины и сломанной рукой ее госпитализировали.

Криминального следа в данной истории милиция не выявила.