Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем

Samsung Galaxy S10 имеет лучший дисплей из когда либо представленных в смартфонах и легко обгоняет в этом отношении топовый iPhone.

Фото: mashable.com

По словам специалистов компании Display Mate, дисплей Galaxy S10 имеет рекордную точность цвета, которая «визуально неотличима от идеальной», и невиданно высокие яркость и контрастность, пишет The Mashable .

Также отражательная способность экрана чрезвычайно низкая, а контрастность при естественном освещении очень высокая.

В соответствии с критериями DisplayMate, Galaxy S10 легко обгоняет по качеству дисплея iPhone XS Max и Galaxy S9.