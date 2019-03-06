Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 18 по 24 марта

С 18 по 24 марта Республиканская конфедерация предпринимательства совместно с Министерством экономики, Департаментом по предпринимательству, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства и региональными бизнес-ассоциациями проведет IV Неделю белорусского предпринимательства.

Программа Недели белорусского предпринимательства включает в себя круглы столы и панельные дискуссии на самые разные актуальные темы, которые волнуют бизнес-общественность, обучающие семинары и конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны.

Будут обсуждаться вопросы доступности финансовых инструментов для развития бизнеса, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, роль малого и среднего предпринимательства в развитии региона, вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, партнерство бизнеса и некоммерческих организаций, а также возможности развития бизнеса в системе стартапов.

Ключевым событием Недели белорусского предпринимательства будет республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства Беларуси: стратегия и тактика». Он пройдет 20 марта в Национальной библиотеке.

Целевая аудитория форума — предприниматели, управляющие, топ-менеджеры, собственники, директора, маркетологи, инвесторы, представители госорганов, дипломатического корпуса, научных кругов, СМИ. Форум будет проходить в формате пленарного заседания и трех тематических круглых столов.

Планируется, что на Форуме будут представлены результаты опроса Индекса делового оптимизма (ИДО) — аналитического исследования, которое показывает, как владельцы бизнеса оценивают созданные в стране условия для развития предпринимательства, и проект Национальной платформы бизнеса Беларуси — документ, содержащий предложения по улучшению делового климата в стране.

Все мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса.

Всего в течение недели состоится более 100 мероприятий.