Домрачева: нужно переключиться на что-то другое

Герой Беларуси, обладательница четырех золотых олимпийских медалей Дарья Домрачева поделилась планами на жизнь.

По ее словам, сейчас после завершения спортивной карьеры появилось время на путешествия, жизнь проходит между Беларусью и Норвегией.

Она отметила, что задумки, чем заниматься в будущем, есть, но необходимо все хорошо обдумать.