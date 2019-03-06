Домрачева: нужно переключиться на что-то другое
Герой Беларуси, обладательница четырех золотых олимпийских медалей Дарья Домрачева поделилась планами на жизнь.
По ее словам, сейчас после завершения спортивной карьеры появилось время на путешествия, жизнь проходит между Беларусью и Норвегией.
Она отметила, что задумки, чем заниматься в будущем, есть, но необходимо все хорошо обдумать.
«Лично я чувствую, что мне нужно от биатлона немного отдохнуть и вообще переключиться на что-то другое, а потом будет видно», — заявила Домрачева в интервью