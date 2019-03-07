Видеофакт. «Порту» и «Манчестер Юнайтед» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Португальский клуб выбил из турнира «Рому», а англичане одолели ПСЖ.

В первом матче между «Порту» и «Ромой» победили вторые — 1:2. Основное время ответной игры закончилось с таким же счетом: на 27-й минуте у португальцев забил Тикиньо Соарес, на 38-й де Росси счет сравнял, а на 53-й Марега снова вывел хозяев вперед.

Все решил пенальти во втором экстратайме, реализованный на 118-й минуте Алексом Теллесом.

 

«Манчестер Юнайтед» в домашней встрече уступил со счетом 0:2, но на выезде победил — 3:1. В первой половине встречи у гостей дубль оформил Ромелу Лукаку — на 3-й и 31-й минутах. Гости отличились на 13-й минуте усилиями Берната. В компенсированное время после просмотра VAR арбитр Дамир Скомина назначил пенальти за игру рукой Кимпембе. Забил Рэшфорд.

 

В двух других встречах лондонский «Тоттенхэм» прошел дортмундскую «Боруссию», а амстердамский «Аякс» мадридский «Реал».
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Тэги: ФК Порту ФК Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Персона: Алекс Теллес Тикиньо Соарес Ромелу Лукаку Дамир Скомина

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