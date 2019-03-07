Видеофакт. Азаренко победила Лапко в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка страны оказалась сильней четвертой — 6:2, 6:3.

Победительница вышла на Серену Уильямс. В прошлый раз теннисистки встречались в 2016 году на этом же турнире в Индиан-Уэллсе, но на стадии финала. Тогда выиграла белоруска — 6:4, 6:4.

На трибунах находились другие игроки сборной Беларуси: Арина Соболенко, Александра Саснович и Лидия Морозова.

Соболенко сыграет во втором раунде с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия) / Ализе Корне (Франция), Саснович — с украинкой Катериной Козловой, Морозова (в паре с японкой Сюко Аояма) — с дуэтом из Тайбэя Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.