Немецкие рок-пенсионеры Scorpions опять приезжают в Минск

Популярная уже на протяжении более пятидесяти лет немецкая рок-группа Scorpions в рамках нового тура Crazy World даст концерт в Беларуси. Он состоится 15 ноября на «Минск-Арене».

Тур начнется 14 июня в испанской Малаге. Затем нестареющие немецкие рокеры (вокалисту Клаусу Майне в мае исполнится 71 год) отыграют концерты в Германии, Дании, Португалии, Франции, Польше, Италии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и Бразилии.

Еще в 2012 году группа колесила по планете с прощальным туром, но затем решила продлить историю Scorpions. Группа неоднократно выступала в Минске — в последний раз в 2015 году.

Как сообщают организаторы минского концерта, переговоры о включении столицы Беларуси в программу мирового тура длились более года. Организаторы и менеджмент группы согласовали все технические требования.

В составе Scorpions в Минск приедет барабанщик известной в 1970-80-е хард-рок группы Motorhead Микки Ди.

Билеты уже поступили в продажу — от 93 до 194 рублей на трибуны, по 124 рубля в фанзону и по 93 рубля на танцпол.