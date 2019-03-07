У активиста и блогера Александра Кабанова в рамках уголовного дела проведен обыск

У березовского активиста Объединенной гражданской партии и блогера Александра Кабанова 7 марта проведен обыск.

Как сообщила БелаПАН местная правозащитница Тамара Щепеткина, обыск был в квартире в Березе, где проживает Кабанов, а также в доме его родителей в деревне Зубачи Березовского района.

В ходе обыска ничего не изъято. Кабанов не задержан.

«По словам Кабанова, обыск проводился в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. По какой статье, он не знает. 11 марта Кабанов будет знакомиться с материалами дела», — сказала Щепеткина.

Связаться с Кабановым не удается, его телефон отключен.

Обвинение по двум статьям УК: ч. 2 ст. 188 (клевета) и ч. 2 ст. 189 (оскорбление) предъявлено брестскому блогеру Сергею Петрухину. Соответствующее постановление вынес 1 февраля Брестский межрайонный отдел Следственного комитета и направил его в прокуратуру Бреста.

Ранее Петрухина и Кабанова, которые в Youtube в своем проекте «Народный репортер» освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода под Брестом, неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности, в том числе по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).