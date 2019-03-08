Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019» представит 16-летняя ЗЕНА

На международном конкурсе песни «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве, Беларусь представит 16-летняя ЗЕНА (Зина Куприянович).

Вечером 7 марта в Минске состоялся финал национального отборочного тура конкурса с участием 10 претендентов.

Композиция Куприянович Like It набрала максимальное количество баллов по итогам решения профессионального жюри — 69.

Голосование проходило публично, свои оценки судьи обнародовали сразу после выступления каждого из 10 финалистов.

ЗЕНА родилась в Минске. Девушка с детства готовилась к сцене, занималась музыкой по классу фонтепиано, балетом, гимнастикой, рисовала.