Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019» представит 16-летняя ЗЕНА

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На международном конкурсе песни «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве, Беларусь представит 16-летняя ЗЕНА (Зина Куприянович).

Вечером 7 марта в Минске состоялся финал национального отборочного тура конкурса с участием 10 претендентов.

Композиция Куприянович Like It набрала максимальное количество баллов по итогам решения профессионального жюри — 69.

Голосование проходило публично, свои оценки судьи обнародовали сразу после выступления каждого из 10 финалистов.

ЗЕНА родилась в Минске. Девушка с детства готовилась к сцене, занималась музыкой по классу фонтепиано, балетом, гимнастикой, рисовала.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: ЗЕНА

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