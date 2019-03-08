Переполох у витебского «Макдональдса»: милиция, МЧС, «скорая», саперы

Настоящий переполох случился накануне вечером у ресторана «Макдональдс» в Витебске. Поводом для поднятия по тревоге всех специальных и экстренных служб города послужил… бесхозный рюкзак.

Как стало известно Naviny.by , примерно в семь часов вечера в милицию позвонил мужчина и сообщил, что у мусорных баков ресторана находится подозрительный рюкзак.

По информации милиции, в кратчайшее время к месту находки прибыли все специальные и экстренные службы – «скорая», спасатели, милиция, саперы.

Территория, где находился «опасный объект» была оцеплена.

К счастью, тревога оказалась ложной – проведенные оперативные мероприятия взрывоопасных предметов не выявили – в рюкзаке оказалась одежда и студенческие конспекты.