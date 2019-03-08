Переполох у витебского «Макдональдса»: милиция, МЧС, «скорая», саперы
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Настоящий переполох случился накануне вечером у ресторана «Макдональдс» в Витебске. Поводом для поднятия по тревоге всех специальных и экстренных служб города послужил… бесхозный рюкзак.
Как стало известно
По информации милиции, в кратчайшее время к месту находки прибыли все специальные и экстренные службы – «скорая», спасатели, милиция, саперы.
Территория, где находился «опасный объект» была оцеплена.
К счастью, тревога оказалась ложной – проведенные оперативные мероприятия взрывоопасных предметов не выявили – в рюкзаке оказалась одежда и студенческие конспекты.