Переполох у витебского «Макдональдса»: милиция, МЧС, «скорая», саперы

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Настоящий переполох случился накануне вечером у ресторана «Макдональдс» в Витебске. Поводом для поднятия по тревоге всех специальных и экстренных служб города послужил… бесхозный рюкзак.

Как стало известно Naviny.by, примерно в семь часов вечера в милицию позвонил мужчина и сообщил, что у мусорных баков ресторана находится подозрительный рюкзак.

По информации милиции, в кратчайшее время к месту находки прибыли все специальные и экстренные службы – «скорая», спасатели, милиция, саперы.

Территория, где находился «опасный объект» была оцеплена.

К счастью, тревога оказалась ложной – проведенные оперативные мероприятия взрывоопасных предметов не выявили – в рюкзаке оказалась одежда и студенческие конспекты.
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Тэги: ложное минирование Город: Витебск

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