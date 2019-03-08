Оранжевый уровень опасности продлен еще на день

Белгидромет продлил до девятого марта штормовое предупреждение в связи с порывистым ветром до 15-20 метров в секунду по северной половине страны и в Минске.

Фото pixabay.com

В настоящее время уже два дня действует штормовое предупреждение из-за ветра до 15-20 м/с на большей части территории. При этом восьмого марта заметно потеплело: на юге ожидается до 15 градусов выше нуля, что близко к рекордным отметкам для этого дня за весь период метеонаблюдений.

В субботу, отмечают синоптики, похолодает на 3-5 градусов.