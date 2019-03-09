В Лепеле «Опель» протаранил «Жигули»

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 52-летний водитель «Жигулей», произошло в Лепеле.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, в Международный женский день примерно в 11 часов на улице Партизанской районного центра «ВАЗ 2106», совершая разворот, не пропустил встречный «Опель Зафира» и получил сильный удар.

В настоящее время водитель «шестерки» находится под присмотром медиков хирургического отделения районной больницы.
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Тэги: ДТП Город: Лепель

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