Гродненские таможенники не дали ввезти из Литвы груз с повышенной радиацией

Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку ввоза товаров с повышенным радиационным фоном. Нарушение выявлено в пункте пропуска «Котловка», в который транспортное средство литовской фирмы-перевозчика прибыло с товаром «концентрат танталита». Это сырье для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, груз следовал из Литвы в адрес казахстанского получателя. При въезде автомобиля Renault в пункт пропуска сработали стационарные системы радиационного контроля.

В ходе дальнейшего досмотра сотрудниками таможни во взаимодействии с сотрудниками МЧС установлен факт превышения радиационного фона перемещаемого товара более чем в 2 раза от допустимого уровня. Разрешительные документы на перемещение через таможенную границу ЕАЭС источников ионизирующего излучения у водителя отсутствовали.

Транспортное средство с радиоактивным грузом возвращено Гродненской региональной таможней на территорию Литвы.

По данным ГТК, сегодня в 20 пунктах пропуска на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной функционируют 40 установок радиационного контроля транспортных средств.