В воскресенье Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

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В воскресенье, десятого марта, Беларусь вновь будет штормить, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Как отмечается, практически на всей территории страны ожидается усиление ветра – порывы увеличатся до 15-20 м/с, утром и днем местами до 22 м/с.

В столице порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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