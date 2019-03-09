В воскресенье Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

В воскресенье, десятого марта, Беларусь вновь будет штормить, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Как отмечается, практически на всей территории страны ожидается усиление ветра – порывы увеличатся до 15-20 м/с, утром и днем местами до 22 м/с.

В столице порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: