Белоруски Анна Малыщик и Татьяна Холодович завоевали золото на Кубке Европы

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Белоруски Анна Малыщик и Татьяна Холодович стали победительницами в соревнованиях по метанию молота и копья на проходящем словацком Шаморине Кубке Европы.

Иллюстрация pixabay.com

Анна в лучшей попытке показала результат – 74.95 метра.

К примеру лучшие попытки занявших втрое и третье места 73.22 и 72.53.

Также сегодня золото завоевала метательница копья Татьяна Холодович, показавшая результат 65.89 метра.

С первой попытки Татьяна захватила лидерство, но после третьей попытки ее сместили на третью строчку протокола. Решающим оказался шестой выход в сектор – 65.89.
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Тэги: легкая атлетика Персона: Анна Малыщик Татьяна Холодович

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