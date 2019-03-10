Лукашенко вспомнил о великом таланте и достоинстве Владимира Этуша

Владимир Этуш являлся удивительным человеком, у которого был великий талант и внутреннее достоинство. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко.

По его словам, актер, прожив долгую и насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил «искреннюю любовь зрителей и оставил особенный след в истории советской и российской культуры».

Лукашенко отметил, что творчество народного артиста СССР хорошо знают и ценят в Беларуси.

Владимир Этуш ушел из жизни в субботу, десятого марта, в возрасте 96 лет в одной из московских клиник.

Актер театра и кино, педагог, воспитавший целую плеяду звезд советского и российского кино, будет похоронен 12 марта в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в Театре имени Вахтангова.