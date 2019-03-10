Сегодня Прощеное воскресенье: что запрещено делать

В последнее воскресенье перед Великим постом отмечается Прощеное воскресенье (официально именуется в церкви Воспоминанием Адамова изгнания). В этот день верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.

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Согласно церковным обычаям, верующие, поборов свое высокомерие, раскаиваются за свои поступки перед другими людьми и богом. Считается, что через покаяние приходит облегчение в душе каждого человека.

Просить прощение нужно обязательно вслух. Отвечают обычно так:

«Бог простит, меня прости»;

«Бог простит, и я прощаю».

Интересно, что первыми прощения просят взрослые у младших. Это касается не только отношений в семье (к примеру, родители у детей), но и отношений на работе (начальники у подчиненных).

В этот день в церкви существует специальный Чин прощения, при совершении которого настоятель храма просит прощения грехов у остального духовенства и прихожан, совершает поклон. В ответ ему все окружающие также просят прощения и кланяются. В этот день в церкви людям отпускаются их прегрешения, и верующие должны быть готовы к исполнению правил прощения, одно из которых гласит «не осуждай ближнего своего».

Прощеное воскресенье называется также Сыропустным (так как после него уже не положено есть молочные продукты).

Православные просят прощения на протяжении всего дня.

Как и любой другой церковный праздник, Прощеное воскресенье несет с собой целый ряд обязанностей и запретов.

Что нужно сделать:

посетить храм;

простить своих обидчиков;

попросить прощения у своих близких;

побыть со своей семьей;

просить прощения у усопших родственников;

исповедоваться перед богом;

подготовиться к посту.

Что запрещено делать: