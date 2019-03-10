В Минске горел частный дом – спасены дочь и внучка хозяйки

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Рано утром на улице Авангардной в Минске едва не произошла трагедия – из горящего дома работниками МЧС были спасены две женщины.

Фото носит иллюстративный характер

По информации столичных спасателей, на пульт дежурной части в 06:24 поступил сигнал о пожаре в частном жилище.

Когда первые расчеты прибыли на место вызова, из-под кровли одноэтажного дома 87-летней пенсионерки шел густой дым.

Спасатели в одной из комнат была обнаружена 59-летняя дочь хозяйки. Она находилась без сознания – после того, как ее вынесли на воздух, медики проводили сердечно-легочную реанимацию.

Еще в одной комнате была обнаружена 32-летняя внучка хозяйки.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Всего, по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки произошли 28 пожаров, на которых погибли три человека.
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Тэги: пожар Город: Минск

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