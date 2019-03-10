Дениз Херманн выиграла женскую гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

30-летняя немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла гонку преследования на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Херманн стартовала с шестой позиции и на четырех огневых рубежах допустила два промаха.

Серебряную медаль выиграла Тириль Экхофф из Норвегии. Она ушла на трассу девятой, также допустила два промаха и проиграла чемпионке 31,4 секунды.

Бронза у Лауры Дальмайер из Германии, которая была третьей и в спринте. Дальмайер с одним промахом лишь в финишном створе проиграла Экхофф (+31,6).

Белорусские биатлонистки ухудшили свои стартовые позиции. Ирина Кривко стартовала 26-й, а финишировала 33-й (6 промахов; +4:24,8), Динара Алимбекова с 13-й стартовой позиции опустилась на 35-ю финишную (7; +4:36,6), Елена Кручинкина стартовала 36-й, а финишировала 44-й (8; +5:31,3), Ирина Кручинкина имела 22-й стартовый номер, гонку завершила на 50-м месте (11; +6:40,3).

Всего в гонке приняло участие 55 биатлонисток, трое из них — все канадки — были сняты с дистанции досрочно.

В медальном зачете лидирует Норвегия — 2 золота, 2 серебра. У Германии 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, у Словакии 1 золото, у России — 1 серебро, у Италии и Франции — по 1 бронзе.

Сегодня в Эстерсунде состоится и мужская гонка преследования. Беларусь будет представлять Владимир Чепелин. Он стартует под 40-м номером с отставанием 2 мин. 1 сек.