Фотофакт. На озере в Калинковичах замечен мор рыбы
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На озере у калинковичского парка местные жители обнаружили мор рыбы. Скорее всего, она задохнулась от недостатка воздуха.
«Калинковичи, озера [здесь и далее орфография автора собщения] около парка, столько рыбы перевели, поленились пробить пели зимой», - написал на
В комментариях пользователи отметили, что очень жаль рыбы, так как могло несколько сотен мальков на свет появиться.
Также отмечается, что, к сожалению, не отвечает за замор рыбы, а вот если вдруг немного лишнего поймешь, то выпишут штраф по полной программе.
Не так давно