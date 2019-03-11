Фотофакт. На озере в Калинковичах замечен мор рыбы

На озере у калинковичского парка местные жители обнаружили мор рыбы. Скорее всего, она задохнулась от недостатка воздуха.

«Калинковичи, озера [здесь и далее орфография автора собщения] около парка, столько рыбы перевели, поленились пробить пели зимой», - написал на странице «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети один из подписчиков.

В комментариях пользователи отметили, что очень жаль рыбы, так как могло несколько сотен мальков на свет появиться.

Также отмечается, что, к сожалению, не отвечает за замор рыбы, а вот если вдруг немного лишнего поймешь, то выпишут штраф по полной программе.