За попытку ограбления инкассатора брестчанину дали 7 лет колонии

Суд Ленинского района Бреста 11 марта вынес приговор 33-летнему неработающему местному жителю за попытку ограбления инкассатора.

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт, поддерживавшая государственное обвинение по делу, 27 ноября 2018 года на проспекте Машерова областного центра мужчина напал на инкассатора, который вышел с выручкой из отделения банка и направился к служебному автомобилю.

Применив электрошокер, злоумышленник выхватил у инкассатора сумку с деньгами и попытался скрыться. Недалеко от этого места его задержали сами инкассаторы.

В инкассаторской сумке находились денежные средства на общую сумму более 195 тыс. рублей.

Суд Ленинского района признал мужчину виновным в покушении на грабеж, соединенном с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, в особо крупном размере (ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 206 УК) и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В суде мужчина признал вину и сказал, что хотел открыть свой бизнес, но у него было трудное материальное положение.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее мужчина судим не был.