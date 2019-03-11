Замдиректора кадетского училища судят за насилие

В Слуцком районном суде начался процесс над заместителем директора Минского областного кадетского училища Анатолием Булгаком.

Фото: svaboda.org

По данным следствия, фигурант унижал и избивал учащихся кадетского училища, иногда для издевательств он использовал иглы, сообщает svaboda.org . Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В деле — не менее девяти эпизодов издевательств и насилия над кадетами в период времени с 2014-го по 2018 годы. Согласно материалам дела, Булгак регулярно избивал кадетов в своем служебном кабинете, иногда — в коридоре и фойе училища. Один эпизод избиения и сквернословия в адрес кадета, по мнению следствия, произошел во время проведения «Недели леса», когда учеников привлекали к высадке деревьев.

По делу проходят пять курсантов училища, которых следствие признало потерпевшими, и двое взрослых представителей потерпевших.

Вот несколько цитат из обвинения Булгака, которое зачитал прокурор: «оскорбил и ударил по голове и в живот», «дважды ударил по затылку и в живот», «ударил в лицо», «дважды ударил по голове и таскал за уши», «сделал надпись на лбу шариковой ручкой и ударил в лицо», «уколол иголкой в ​​ягодицу».

Булгак отрицает, что применял насилие к кадетам.

Сейчас 66-летний Анатолий Булгак — военный пенсионер, он под подпиской о невыезде. Живет в Слуцке. Работал заместителем директора кадетского училища с 2010 года. В его обязанности входило идеологическое воспитание, организация учебного процесса и методическое обеспечение. Помимо этих обязанностей, Булгак сам вел в кадетском училище военную подготовку и основы военной службы.