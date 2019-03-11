Марина Золотова не будет обжаловать вынесенный ей приговор

Главный редактор портала TUT.by не видит в обжаловании «большого смысла».

«Я не верю, что можно добиться оправдательного приговора с учетом статистики, на которую я уже много раз ссылалась — всего 0,2% оправдательных приговоров было в прошлом году. С учетом того, что и так уже потрачено семь месяцев времени, жизни и усилий, тратить время еще на то, в успех чего не верю, я не вижу смысла», — пояснила она.

Золотова отметила, что приговор вступает в силу 13 марта, после чего с нее должны снять подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Потом у меня будет, по-моему, неделя на то, чтобы заплатить штраф. Плюс должны будут вернуть вещи, которые по приговору суда постановлено возвратить», — сказала главный редактор TUT.by.

Cудья Александр Петраш признал Марину Золотову виновной в бездействие должностного лица и постановил оштрафовать на 300 базовых величин (7 тыс. 650 рублей). Дополнительно с Золотовой будет взыскано в пользу УП «БелТА» 6 тыс. рублей — в счет компенсации юридических расходов.

Марина Золотова признана виновной в том, что не препятствовала несанкционированному доступу своих подчиненных к платному контенту государственного информагентства БелТА. Главред TUT.by своей вины не признала.