Водитель «Лэнд Ровер» сбил 55-летнего пешехода в Гомеле

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ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения ул. Владимирова с ул. Гайдара.

По сообщению ГАИ УВД  Гомельского облисполкома, 62-летний водитель «Лэнд Ровер Фрилэндер» двигался со стороны ул. Барыкина и совершил наезд на 55-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями и отпустили домой.
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Тэги: пьянство ДТП наезд на пешехода Город: Гомель

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