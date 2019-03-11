Водитель «Лэнд Ровер» сбил 55-летнего пешехода в Гомеле

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения ул. Владимирова с ул. Гайдара.

По сообщению ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 62-летний водитель «Лэнд Ровер Фрилэндер» двигался со стороны ул. Барыкина и совершил наезд на 55-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями и отпустили домой.