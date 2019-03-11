Митрополит Павел готов отдать жизнь за белорусскую паству

Чувство ненависти к другой стране является своего рода аномалией, а не проявлением патриотизма, заявил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, отвечая на вопросы зрителей рязанского телеканала «Эхо-ТВ».

Православный иерарх отметил, что ни в Священном Писании, ни в современной жизни церкви такое понятие, как патриотизм, не употребляется, поскольку это политическое явление. Церковь, по его словам, оперирует таким понятием, как любовь — к Богу, Отечеству, людям, которое представляет собой более возвышенное чувство.

«Я родился в Караганде, — отметил митрополит Павел. — Сегодня это Казахстан — самостоятельная республика. У меня там много знакомых, родные у меня там живут. Служил я и в Израиле, и в США, и в Канаде, Мексике, Австрии, Венгрии. Вы знаете, у меня везде есть знакомые люди, паства моя. Сейчас я в Беларуси. Везде, где я нес послушание, я был ответственным пастырем и архипастырем за ту паству, которая мне была вручена Богом».

«Сказать, что я теперь только белорусскую паству люблю, а остальных ненавижу, знаете, это будет неправильно, у меня такого нет. Но сегодня я за свою белорусскую паству готов буду отдать свою жизнь и все, что у меня есть, потому что это моя паства, которую мне вручил Бог. Но это же не значит, что теперь я должен забыть всех остальных. Я за всех молюсь, где я нес послушание, с кем сохраняется память до сегодняшнего дня. Я их всех люблю», — сказал он.

Предстоятель Белорусского экзархата Русской православной церкви не смог ответить на свой же вопрос, является ли он патриотом. «Как хотите меня назовите, но я люблю свою паству, всех моих знакомых — в Израиле, Канаде, США, Мексике, Австрии, Венгрии, Караганде в Казахстане, и в России — в Рязани, и в Беларуси. Кто я? Я думаю, что я просто православный христианин», — отметил патриарший экзарх.

По его словам, «хорошо любить свое Отечество», но чинить нечто плохое другим — «неправильно», поэтому «нужно научиться любить всех».

«Ненависть к другой стране — это, скорее всего, аномалия, но никак не патриотизм. А патриотизм — это особо любить то место, где я родился. Да, я помню место, где я родился, оно никогда не будет мною забыто. Но это не дает повода, как я уже сказал, ненавидеть, не любить других людей и другие страны», — подчеркнул митрополит Павел.