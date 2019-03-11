Гомельский неонацист устроил стрельбу в колледже

Криминальный инцидент произошел в автомеханическом колледже в феврале, но информация поступила оперативникам лишь в марте.

Милиционеры установили 18-летнего подозреваемого, задержали его и изъяли оружие, сообщили в МВД. По информации правоохранителей, хулиган вляется «одним из лидеров околофутбольной неонацистской группировки, приверженцем и распространителем идей фашизма».

Подросток купил пневматический пистолет у своего знакомого и в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей, чем причинил материальный вред. В его отношении завели уголовное дело. Задержанный находится в ИВС.