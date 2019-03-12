Во вторник Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности
Во вторник, 12 марта, погоду в Беларуси будет формировать неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с севера Скандинавии.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег (мокрый снег).
Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С.
В столице вероятность кратковременных осадков (снег, мокрый снег) составляет 30-40%. Ветер западный порывистый.
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром -1..-3°С;
- днем +1..+3°С;
- вечером 0..+2°С.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).