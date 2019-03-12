Во вторник Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

Во вторник, 12 марта, погоду в Беларуси будет формировать неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с севера Скандинавии.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег (мокрый снег).

Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С.

В столице вероятность кратковременных осадков (снег, мокрый снег) составляет 30-40%. Ветер западный порывистый.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром -1..-3°С;

днем +1..+3°С;

вечером 0..+2°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: