Когда минские власти решат проблему с недостатком мест в школах и детсадах

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак пообещал к первой половине 2021 года решить проблему с недостатком мест в школах и детских садах. Об этом он заявил 11 марта в программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1».

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«Закрытию потребности мест в школах и детских садах будет уделено максимальное внимание в текущем и следующем годах», — сказал Сивак. Основной объем инвестиционной программы города будет сформирован на строительстве детских дошкольных учреждений и школ. «Двадцать таких учреждений — это тот минимум, на который мы собираемся выходить», — сказал глава Мингорисполкома.

Наряду с этим он сообщил, что дал поручение подчиненным проанализировать те учреждения, в которых раньше были детские сады, помещения, которые не используются и пустуют. «Может, мы будем и подвозить (детей — БелаПАН)», — отметил чиновник.

Говоря об инвестиционных проектах, глава Мингорисполкома заметил: «К сожалению, у нас большая доля инвестиций — реинвестирование прибыли, полученных компаниями с иностранным капиталом. Нам хотелось бы, чтобы у нас не только такие были и не только инвестиции в сферу торговли. Очень важно для нас инвесторы, которые будут строить современные производства с высоким уровнем инноваций, с новизной для нас. Мы сможем и средства инновационного фонда использовать».