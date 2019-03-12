Глава Мингорисполкома: строители начали понимать проблемы граждан

Ограничение рентабельности строительства жилья «надо шире развивать». Такое мнение высказал 11 марта в программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1» председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«Вообще, у нас наметился за последние пару лет тренд на понимание строителями проблем граждан. С одной стороны, люди более жесткие требования начали выдвигать, они их формулируют рублем и просто не участвуют в процессе застройки. С другой стороны строители видят падение объемов строительства жилья. Это создает для них определенные проблемы с загрузкой и уровнем заработной платы», — заметил чиновник.

По его словам, «лучшие образцы подходов, когда две стороны идут на встречу друг другу, нам надо тиражировать».

Как сообщалось, 11 марта Сивак был с докладом у Лукашенко, который обратил внимание на стоимость строительства жилья.

«Мы попробовали эксперимент. Его проводит завод эффективных конструкций. Он уже построил, по-моему, не один дом. Прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода, я их грубо называю, жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей? Пять процентов рентабельности — предприятие строит, имеет деньги, люди в два раза дешевле покупают жилье. Надо изучить этот опыт. Времени на это практически нет», — сказал Лукашенко.

Он поручил доложить о распространении этого опыта.