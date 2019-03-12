Лукашенко рассказал об угрозе конституционным основам

Во время заседания Совета безопасности Александр Лукашенко заявил, что необходимо скрупулезно относиться к защите основных конституционных основ общества — прежде всего связанных с государственным суверенитетом.

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По его словам, которые приводит пресс-служба президента, в современном мире информационными потоками «размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов», а также серьезно «меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения и восприятие действительности».

Он считает, что этому можно противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни.

Для этого, заявил Лукашенко, «необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности», которая «должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач».

Поэтому информационная безопасность становится ключевым моментом. Беларусь, заметил глава государства, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией.

Он подчеркнул, что «нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства».