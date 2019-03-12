Премьера международной постановки «Восемь чувств» состоится 2 апреля в Минске

2 апреля на сцене Дворца культуры профсоюзов будет впервые показан спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека». Премьера приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Международный театральный проект готовится при участии белорусского Семейного инклюзив-театра «i» и голландского театра Kazou при центре исследования аутизма имени Лео Каннера.

Идея спектакля, его особое видение — в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра «i» Ирине Пушкаревой, которая выступила в качестве сценариста и режиссера-постановщика.

В написании сценария ей помогали юная актриса и певица Злата Залесская и Вера Жибуль — поэтесса и мама одного из воспитанников театра «i» Кастуся Жибуля. А источником вдохновения для создателей спектакля стала трогательная история, придуманная самим Кастусем в попытке разобраться в сложном мире собственных эмоций.

Спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека» — не первая постановка, основанная на идеях Кастуся Жибуля. Он уже выступал автором сценария для спектакля «Чыгунка», который с успехом прошел по всей Беларуси, в том числе в рамках Первого международного форума «Театр и аутизм. Вопросы и ответы».

Премьеру спектакля «Чыгунка» посетил художественный руководитель театра Kazou Ханс Салеминк. Именно тогда началось сотрудничество двух особенных театров. Ханс Салемник присоединился к работе над новым спектаклем, срежиссировав некоторые из восьми новелл, каждая из которых посвящено одному из чувств — Грусти, Интересу, Обиде, Вине, Страху, Злости, Радости и Удовольствию.

«Участие в этой постановке для детей с аутизмом имеет значительный «терапевтический» эффект: выражая то или иное чувство на сцене, юные актеры получают возможность в буквальном смысле лучше познакомиться с ним, учатся лучше понимать собственные ощущения и эмоции и владеть ими в обычной жизни. Ведь это именно то, чего детям в силу особенностей мировосприятия порой не хватает. А то, что в основу спектакля легла попытка мальчика с аутизмом рассказать о своих чувствах, будет интересно и полезно каждому, кто хочет расширить собственное восприятие мира и избавиться от стереотипов» — отмечает Ирина Пушкарева.

Всего в спектакле «Восемь чувств, или Рождение человека» занято около 80 актеров: как воспитанников театра «i», так и присоединившихся к ним известных в Беларуси профессиональных актеров.

Среди них танцовщица, хореограф и балетмейстер Ольга Репина, участница шоу «Танцы» на канале ТНТ и актриса Белорусского государственного академического музыкального театра. Он исполнит Грусть.

Премьера спектакля «Восемь чувств или рождение человека» состоится благодаря поддержке генерального партнера Семейного инклюзив-театра «i» — компании velcom.