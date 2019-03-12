Бывшего столичного чиновника на 14 лет отправили за решетку

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Вынесен приговор по делу экс-начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича.

Решением Миноблсуда, его отправили на 14 лет в колонию усиленного режима с конфискацией имущества.

Барисевич был задержан КГБ 7 апреля 2017 года.
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Тэги: дело Барисевича коррупция Персона: Сергей Барисевич Город: Минск

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