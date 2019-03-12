Бывшего столичного чиновника на 14 лет отправили за решетку 12.03.2019 / 14:47 / Общество Просмотров: 846 A- A+ Вынесен приговор по делу экс-начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича. Решением Миноблсуда, его отправили на 14 лет в колонию усиленного режима с конфискацией имущества. Барисевич был задержан КГБ 7 апреля 2017 года. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: дело Барисевича коррупция Персона: Сергей Барисевич Город: Минск Другие материалы на эту тему: Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку Исследование. В Беларуси коррупция — серьезный вызов для бизнеса