Бывшего столичного чиновника на 14 лет отправили за решетку

Вынесен приговор по делу экс-начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича.

Решением Миноблсуда, его отправили на 14 лет в колонию усиленного режима с конфискацией имущества.

Барисевич был задержан КГБ 7 апреля 2017 года.