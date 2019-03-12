Смоленские спасатели откачали вынесенного из горящей квартиры кота

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В Смоленске в жилом доме по улице Румянцева произошел пожар. Спасатели вынесли из квартиры на четвертом этаже хозяйку и ее кота.

Женщине потребовалась помощь медиков — с признаками отравления продуктами горения ее госпитализировали.

А вот кота откачивали прямо на месте происшествия. Спасатели уложили потерявшего сознание кота на лавочку возле подъезда и надели на него кислородную маску.

Вскоре домашний питомец пришел в себя. Кота, кстати, зовут Дымок.

Возгорание в квартире было оперативно ликвидировано. Эвакуация жильцов не проводилась.

 

 

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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Тэги: кот спасение кота Город: Смоленск

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