Смоленские спасатели откачали вынесенного из горящей квартиры кота

В Смоленске в жилом доме по улице Румянцева произошел пожар. Спасатели вынесли из квартиры на четвертом этаже хозяйку и ее кота.

Женщине потребовалась помощь медиков — с признаками отравления продуктами горения ее госпитализировали.

А вот кота откачивали прямо на месте происшествия. Спасатели уложили потерявшего сознание кота на лавочку возле подъезда и надели на него кислородную маску.

Вскоре домашний питомец пришел в себя. Кота, кстати, зовут Дымок.

Возгорание в квартире было оперативно ликвидировано. Эвакуация жильцов не проводилась.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Смоленской области