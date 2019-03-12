Указ о поддержке экспортеров может быть подписан в ближайшее время

/ Экономика
Просмотров: 84

В ближайшее время ожидается подписание указа президента о поддержке экспортеров. Об этом 12 марта в Минске сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

По его словам, «документ уже на выходе, остались два-три пункта разногласий».

«Надо отметить, что это довольно многострадальный документ, поскольку он предполагает финансовую поддержку, что требует больших согласований. С нашей стороны мы его давно согласовали и завизировали. Остались согласования с местными органами власти, которые, как предполагается, и будут оказывать финансовую поддержку, компенсацию предприятиям негосударственного сектора», — отметил Улахович.

Среди норм проекта указа он назвал компенсацию сертификации продукции на международных рынках, там, где это «серьезные затраты».

«Мы, прежде всего, говорим о европейском рынке, где стоимость сертификации может доходить до 60 тыяч. евро. Кроме этого, сама процедура там требует серьезных административных затрат, она сложная, связана с командировками, лабораторными исследованиями и так далее», — пояснил Улахович.

Также предполагается частичная компенсация затрат предприятий при участии в международных специализированных отраслевых выставках, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: экспорт экспортеры Персона: Владимир Улахович

Другие материалы на эту тему:

Россия сократила свою долю в экспорте Беларуси — срезали молочку и санкционку

Россия сократила свою долю в экспорте Беларуси — срезали молочку и санкционку

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину