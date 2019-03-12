Указ о поддержке экспортеров может быть подписан в ближайшее время

В ближайшее время ожидается подписание указа президента о поддержке экспортеров. Об этом 12 марта в Минске сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

По его словам, «документ уже на выходе, остались два-три пункта разногласий».

«Надо отметить, что это довольно многострадальный документ, поскольку он предполагает финансовую поддержку, что требует больших согласований. С нашей стороны мы его давно согласовали и завизировали. Остались согласования с местными органами власти, которые, как предполагается, и будут оказывать финансовую поддержку, компенсацию предприятиям негосударственного сектора», — отметил Улахович.

Среди норм проекта указа он назвал компенсацию сертификации продукции на международных рынках, там, где это «серьезные затраты».

«Мы, прежде всего, говорим о европейском рынке, где стоимость сертификации может доходить до 60 тыяч. евро. Кроме этого, сама процедура там требует серьезных административных затрат, она сложная, связана с командировками, лабораторными исследованиями и так далее», — пояснил Улахович.