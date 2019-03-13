В Беларуси хотят исключить уголовную ответственность за уклонение от погашения долгов

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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля работает над декриминализацией ст. 242 Уголовного кодекса об уклонении от погашения кредиторской задолженности, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель директора ДФР КГК Виктор Франскевич.

По его словам, ежегодно выявляется около 250 преступлений по данной статье. «Мы считаем, что при наличии судебного решения, исполнения судебного решения достаточно административной ответственности», — отметил представитель ДФР.

Начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Эльдар Сафаров добавил, что за 2018 год по данной статье был осужден 51 человек.

Из этого количества 26 человек были наказаны штрафом, 9 — ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, по 8 человек — лишением права занимать определенные должности, а также наказаны условно или с отсрочкой исполнения наказания.
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Тэги: долги кредиторская задолженность КГК Персона: Виктор Франскевич

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