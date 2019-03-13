ДФР игнорирует указ президента о «лжепредпринимательстве»

Указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», прозванный указом о «лжепредпринимательстве», на сегодняшний день не отменен и действует, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель директора департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктор Франскевич.

«Но я хочу заверить, ответственно заявить, что все контрольные органы, включая органы финансовых расследований, уже основываются на положениях Налогового кодекса, указа № 510 («О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». — БелаПАН.) при проведении контрольной деятельности и проведении проверок без ссылок на указ № 488, — сказал он. — Налоговый кодекс предусматривает определенные статьи, указ № 510, регламентирующий проведение проверок, также предусматривает. Мы основываемся на этом. <...> Указ № 488, когда издавался, он, прежде всего, был принят в целях обеспечения защиты интересов государства. И он свою роль выполнил. При предложении правительства Комитет госконтроля согласился об его отмене. Но на сегодняшний день он не отменен».

Франскевич подтвердил, что с начала года финансовая милиция уже инициировала новые уголовные дела за неуплату налогов. «Мы возбуждаем уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов, да, но при проведении проверок мы руководствуемся Налоговым кодексом», — подчеркнул он.

Резонансный указ президента № 488 вступил в силу в 2013 году и был призван усилить борьбу с так называемыми лжепредпринимательскими структурами. Такие организации госорганы стали включать в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ссылаясь на нормы 488-го указа, проверяющие органы стали аннулировать все сделки, которые когда-либо заключали организации, попавшие в реестр.

Бизнес-союзы подчеркивали, что это привело к санкциям и в отношении добросовестных предпринимателей, а указ № 488, по сути, стал инструментом экономических репрессий в стране, а также негативным фактором для белорусских и иностранных инвесторов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, отвечая 18 ноября прошлого года на вопросы журналистов в Палате представителей, сообщил, что действие указа № 488 планируется полностью отменить с 1 января 2019 года. «Отдельные моменты, которые направлены на пресечение деятельности лжепредпринимательских структур, войдут и уже включены в Налоговый кодекс, который вступит в силу с будущего года», — пояснил чиновник.

Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с января 2019 года.